O porta-voz do Ministério do Comércio chinês tinha anunciado na manhã desta quinta-feira , 7 de novembro, que a Washington e Pequim chegaram a acordo para retirar as tarifas por fases. Adiantou que o





montante de tarifas que vão ser retiradas na primeira fase dependerá do "conteúdo" exato do acordo. Continuar a ler Washington e Pequim têm estado a negociar um acordo comercial parcial que irá implicar que os EUA retirem algumas tarifas sobre as importações chinesas. Em troca, a China terá de comprar bens agrícolas norte-americanos e outros produtos.



Esse acordo comercial, ainda que limitado, deverá ser assinado pelos líderes dos dois países numa cimeira. Inicialmente o encontro era apontado para este mês numa cimeira internacional no Chile que viria a ser cancelada, mas a Bloomberg escreve, com base numa fonte próxima do processo, que a assinatura poderá derrapar para dezembro.





Depois da China, agora foi a vez dos Estados Unidos confirmarem. As duas maiores economias do mundo vão mesmo começar a retirar as tarifas impostas anteriormente sobre produtos importados de cada um dos países. O acordo, no entanto, poderá ser apenas selado em dezembro, e não ainda este mês, como era expectável.