Trump suspende entrada de europeus nos EUA durante 30 dias

Donald Trump anunciou na noite desta quarta-feira a suspensão, durante os próximos 30 dias, de todas as viagens da Europa para os Estados Unidos. A exceção é o Reino Unido.

O presidente dos EUA aconselhou ainda as pessoas que estiverem doentes ou que não se sintam bem a "ficar em casa".

A medida foi anunciada no âmbito das ações prometidas pelo chefe da Casa Branca para conter o avanço do Covid-19 no país e para combater o nefasto impacto económico deste novo coronavírus.





Trump pediu ainda que as pessoas evitem viagens não essenciais. E garantiu que em breve serão tomadas "medidas sem precedentes" para alívio financeiro dos trabalhadores que não possam trabalhar devido à doença.

O presidente republicano pretende avançar com um plano de linhas de crédito para pequenas empresas nos estados e territórios afetados. Por isso disse, citado pelo The Guardian, que vai pedir ao Congresso um aumento orçamental de 50 mil milhões para este programa.



Apesar do anúncio destas verbas adicionais - se tiverem luz verde do Senado e da Câmara dos Representantes -, os investidores continuam a fugir das ações perante o clima de incerteza e as bolsas em Wall Street seguem a cair na negociação do "after hours", isto depois de na sessão regular desta quarta-feira o Dow Jones ter fechado em "bear market".