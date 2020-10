Saiba quem são os líderes internacionais que já foram infetados pelo coronavírus

Donald Trump acaba de se juntar ao grupo de chefes de Estado e líderes de governo que foram infetados pelo novo coronavírus, um grupo ainda restrito onde se incluem o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.



O primeiro-ministro britânico recorreu à rede social Twitter para informar ter testado positivo a 27 de março. Seria depois internado de urgência num hospital a 6 de abril. Já o líder brasileiro confirmou ter contraído o vírus no dia 7 de julho.



Ser infetado pelo novo coronavírus pode ainda influenciar a opinião pública, como aconteceu com o primeiro-ministro britânico. De acordo com as sondagens do instituto YouGov, a popularidade do residente no número 10 de Downing Street subiu depois de ter contraído a covid-19. Os números revelam que o internamento de urgência de Boris Johnson, a 6 de abril, levou a que mais britânicos avaliassem favoravelmente o líder do Governo do Reino Unido.





O mesmo já não aconteceu com o presidente brasileiro. Os dados do instituto DataPoder360 e do XP/Ipespe revelam que Jair Bolsonaro continuou com praticamente as mesmas elevadas taxas de aprovação no período que se seguiu à infeção pelo novo coronavírus. A popularidade do chefe de Estado brasileiro não foi afetada pelo anúncio, a 7 de julho, de que tinha sido infetado com o SARS-CoV-2.