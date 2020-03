Mercados reagem à bazuca do BCE. Bolsas europeias valorizam

09:33

Bazuca de estímulos deixa petróleo disparar

O barril de Brent, segue a somar 6,67% para os 26,54 dólares e o "irmão" de Nova Iorque, o West Texas Intermediate, está a avançar 12,62% para os 22,94 dólares.





Esta madrugada, as cotações do WTI chegaram a disparar 17% e as do Brent 8%, contrariando as pesadas quebras da última sessão, na qual o "ouro negro", do lado de lá do oceano, desceu a mínimos de 18 anos. Em Londres, o mínimo foi de 2003, o ano em que se uma epidemia semelhante à de covid-19 – a de SARS – surgiu na China.





A impulsionar o desempenho da matéria-prima estão os renovados esforços para enfrentar os efeitos económicos do coronavírus, encabeçados pelo anúncio do novo pacote de estímulos do BCE.