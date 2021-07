Inflação acima de 2%? "Sabemos que vai haver desvios a essa meta. E isso é ok"

Leia Também PSI-20 fecha no vermelho com queda de mais de 2% do BCP Na Zona Euro, a inflação acelerou para os 2% em maio, tendo voltado a recuar para os 1,9% em junho. Ainda assim, tendo em conta a atual recuperação económica e alguns efeitos pontuais (como por exemplo a escassez de alguns componentes nas cadeias de produção), espera-se que este indicador supere o referencial dos 2% no segundo semestre do ano.





Para evitar que isso aconteça, o BCE assume a necessidade de uma "reação persistente" que poderá implicar que por curtos períodos a inflação observada ultrapasse, na prática, a meta definida. " A nossa reação persistente pode implicar num período temporário inflação que é acima de 2%", admitiu Lagarde.



O banco central resolve assim as dúvidas que se têm colocado sobre a sua sensibilidade, e reatividade, a uma inflação um pouco mais elevada na segunda metade deste ano. Uma retirada antecipada dos estímulos poderia prejudicar a força da retoma económica.



Mas aquilo que se tem verificado depois da crise financeira, é que a inflação na região tem estado quase sempre muito aquém deste patamar. Questionada sobre a tolerância que o banco terá a mais "falhanços" em atingir os 2%, Lagarde explica que o BCE tem agora mais liberdade para tomar medidas fortes em caso de um choque negativo, para evitar que as expectativas de inflação fiquem muito aquém.



Para o final deste ano, o BCE vê o indicador a terminar o ano nos 1,9% - face à anterior projeção de 1,5% -, para em 2022 passar para 1,5% (contra os anteriores 1,2%) e ficando em 2023 nos 1,4%.

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), esclarece que a nova meta simétrica para a inflação de 2% foi desenhada precisamente para permitir que este indicador possa rondar acima deste patamar por alguns períodos específicos de tempo, como o atual, em que se prevê que os preços subam no segundo semestre deste ano."Sabemos que 2% não vai ser uma meta constante. Sabemos que vai haver desvios a essa meta. E isso é ok", garante Lagarde, líder da instituição, na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação dos resultados desta revisão à estratégica do banco. "Queremos evitar que os desvios negativos fiquem incorporados nas expectativas", reforçou a presidente do BCE.