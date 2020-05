Mário Centeno fica a prazo no Governo

Mário Centeno vai continuar a liderar a pasta das Finanças e a sua eventual saída nunca ocorrerá antes da aprovação do Orçamento suplementar. Este foi o desenlace da reunião desta noite, em São Bento, entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças, apurou o Negócios.E, foi assegurado que Centeno sairá sempre do Governo de forma "amigável e não contenciosa". Uma saída de Mário Centeno nesta altura, de forma precipitada, iria inviabilizar uma possível nomeação do atual ministro das Finanças para o cargo de Governador do Banco de Portugal.

No final de um dia fervilhante do ponto de vista político, Mário Centeno reuniu-se com António Costa em São Bento. Um encontro em que a demissão do ministro das Finanças, reclamada pelo líder da oposição, ficou posta de parte. Mário Centeno ficará pelo menos até à apresentação do orçamento suplementar, que deverá acontecer em junho, o que permitiria ao também presidente do eurogrupo concluir as negociações europeias sobre o plano de recuperação.



Após o encontro que durou cerca de três horas foi emitido um comunicado pelo gabinete do primeiro-ministro, onde é garantido que no encontro entre Costa e Centeno ficaram "esclarecidas as questões relativas à falha de informação atempada ao Primeiro-Ministro sobre a concretização do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, que já estava previsto no Orçamento de Estado para 2020, que o Governo propôs e a Assembleia da República aprovou".



Em comunicado distribuído no final da reunião é dito que "o primeiro-ministro e ministro de Estado e das Finanças tiveram uma reunião de trabalho no quadro de preparação da próxima reunião do Eurogrupo que terá lugar sexta-feira e na definição do calendário de elaboração do orçamento suplementar que o governo apresentará a Assembleia da República no mês de junho".



Neste comunicado, o governo assegura ainda que "as contas do Novo Banco relativas a 2019, para além da supervisão do BCE, foram ainda auditadas previamente à concessão deste empréstimo".



O comunicado faz depois mais referências ao processo relacionado com a auditoria ao Novo Banco e acaba a garantir que "o Primeiro-Ministro reafirma publicamente a sua confiança pessoal e política no Ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno".





De imprescindível a incómodo

Em setembro, antes das legislativas, António Costa avisava, acerca da continuidade de Mário Centeno num futuro Executivo socialista, "o passe [do Ronaldo das Finanças] não está à venda". No entanto o autogolo do ministro das Finanças na omissão da transferência do Estado para o Novo Banco abriu uma janela de transferência inesperada. O Presidente da República não gostou da última jogada do ministro e nas suas declarações desta quarta-feira fez lembrar o puxão de orelhas dado no início de 2017 no caso Caixa. No auge da polémica em torno da nomeação da administração liderada por António Domingues, Marcelo declarou que aceitava a manutenção do ministro no Governo "atendendo ao estrito interesse nacional, em termos de estabilidade financeira".

Centeno diz que todo o governo sabia

Na manhã desta quarta-feira, e sob ataque cerrado da oposição, Centeno disse, no Parlamento, que a transferência para o NB "não foi feita à revelia de ninguém". "Não há nenhuma decisão do Governo que não passe pelo Conselho de Ministros", estendeu o ónus da decisão ao conjunto do Governo.