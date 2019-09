Sondagem ICS/ISCTE dá maioria absoluta ao PS

O mais recente estudo de opinião do ICS e do ISCTE para a SIC e o Expresso mostra o PS com maioria absoluta. Os socialistas sobem os quatro pontos percentuais perdidos em partes iguais por Bloco e CDU. Já o PSD e o CDS continuam estabilizados com 23% e 5% das intenções de voto, respetivamente.