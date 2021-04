Saiba quantos casos o seu concelho pode ter até passar para nível de risco

Leia Também Saiba quais são os 83 concelhos que arriscam ver o desconfinamento travado a 19 de abril

A mais recente avaliação do Governo ao risco de pandemia por município colocava 19 concelhos de Portugal continental acima da linha vermelha de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Contando também as regiões autónomas - que não estão abrangidas pelo plano de desconfinamento - eram 26 os municípios com uma incidência acima daquele valor.Já na sexta-feira, a Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou dados mais atuais , mas que, em que sobem para 29 os concelhos acima da fasquia dos 120 casos.Aquando do anúncio da segunda fase do desconfinamento, que arrancou a 5 de abril, o primeiro-ministro explicou que os concelhos que superem o limiar de 120 casos por 100 mil residentes em duas avaliações consecutivas - que são feitas quinzenalmente - seriam alvo de "medidas particulares". E acrescentou que caso permaneçam acima daquele patamar poderiam ficar de fora da totalidade ou parte dos alívios de restrições definidos no calendário do desconfinamento.António Costa disse ainda que também os concelhos limítrofes daqueles que superem os 120 casos em duas avaliações poderão ser afetados. Em causa estão mais 64 municípios.Entretanto vários autarcas dos concelhos que estão em risco de falhar a nova fase de desconfinamento, a 19 de abril, já contestaram os critérios, considerando injusto que bastem poucos casos para superarem o limite. Costa já reconheceu que os municípios com baixa densidade populacional são penalizados.Tendo por base as mais recentes estimativas da população do Instituto Nacional de Estatística (INE) o Negócios calculou quantos casos cada concelho pode registar num período de 14 dias sem que o limite dos 120 contágios por 100 mil habitantes seja ultrapassado.Em 107 dos 308 concelhos o número de infetados em 14 dias tem de ser inferior a 10 para que não caiam na situação de risco epidemiológico.Embora não seja afetado em termos de plano de desconfinamento, o município açoriano do Corvo é o caso mais extremo: um único caso já colocaria o concelho em zona de risco.Em Portugal continental no concelho de Barrancos, no Alentejo, dois contágios em 14 dias já fazem o território superar a linha vermelha.Em contrapartida, apenas 43 municípios podem registar uma média de cinco casos por dia ao longo de duas semanas e permanecer abaixo do limite de risco.Entre os 19 concelhos que superaram o limite de 120 casos por 100 mil habitantes a 30 de março e que arriscam, caso permaneçam nesse patamar, atrasar-se no desconfinamento há quatro que registaram 10 ou menos casos: Alandroal, Borba, Penela e Vimioso.Mas, para sete destes municípios, o "número mágico" a atingir é inferior a 10. Estão nesta situação Alandroal (5), Borba (8), Figueiró dos Vinhos (6), Penela (6), Ribeira de Pena (7), Vila do Bispo (6) e Vimioso (4).Alguns destes concelhos poderão voltar a ficar abaixo da linha vermelha por se terem tratado de surtos localizados e mais facilmente contidos.Já entre os municípios mais populosos e onde os casos registados podem ter resultado de vários focos dispersos a redução nos contágios pode revelar-se mais difícil.Os concelhos com mais habitantes que se encontram "em condicional" são Figueira da Foz, Portimão, Albufeira, Marinha Grande e Beja.No caso da Figueira da Foz, o limiar foi superado apenas por um caso - com 71 casos - enquanto em Portimão a diferença ascende a 105 infeções e na Marinha Grande é de 32 contágios. Em Albufeira foram 18 os casos acima do limite e em Beja foram cinco.