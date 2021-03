Escolas sem “papel relevante” no risco de infeção das famílias

Tendo começado o desconfinamento pelas escolas e a vacinação nas idades mais adiantadas, Henrique Barros diz ser natural que nos próximos tempos aumente o número de infeções entre os mais jovens. No entanto, o especialista deixou claro que "as crianças não parecem ter um papel relevante no risco de infeção nas famílias" e que "as medidas de mitigação em ambiente escolar funcionaram, funcionam e fazem acreditar que a atividade letiva vai ser segura".

Face aos primeiros dados, provenientes do Reino Unido, de que as crianças e adolescentes têm um risco menor de infeção e também um papel menor do que os adultos na transmissão da doença, acabou por haver uma "despreocupação com as medidas" nas escolas daquele país. E foi isso que "levou à ideia de que o fecho das escolas poderia ter um efeito determinante no combate à infeção".

Leia Também Epidemia evolui favoravelmente mas aumento dos contactos preocupa especialistas

Em Portugal, contrapôs esta manhã o investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), olhando para as idades escolares, verifica-se que os mais velhos infetam primeiro e, por isso, "parece haver uma concordância com a infeção na comunidade". "Isto pode significar que, ao contrário de países como o Reino Unido, em Portugal as medidas de mitigação e proteção em ambiente escolar foram levados muito a sério e, por isso, temos resultados diferentes", completou.

Leia Também Um terço dos portugueses diz ser difícil evitar visitas à família e amigos

Não só "a evolução da infeção nas crianças e nos adultos teve um curso independente da abertura das escolas", como, separando entre agregados com e sem crianças – e numa análise que levou em linha de conta os testes PCR mas também a prevalência de anticorpos –, Henrique Barros atesta que "ter crianças no agregado familiar não aumentou e até, pelo contrário, reduziu a probabilidade, o risco, a frequência de infeções".



Carga sobre SNS aumentou a letalidade da doença

Na intervenção na reunião do Infarmed, o especialista sustentou que o prognóstico sobre a doença "praticamente estabiliza" ao fim de 50 dias após a notificação, calculando que cerca de 2% das pessoas estão a falecer em Portugal por terem um diagnóstico de infeção. Mas seguindo a estimativa de qua haverá três vezes mais casos do que os diagnosticados, recorrendo aos testes, a letalidade em Portugal andará em 0,7%.

Por outro lado, o risco de morrer por covid-19 é maior acima dos 90 anos (20%) e na faixa etária dos 80 aos 89 anos (superior a 12%). Além disso, é "significamente maior" nos homens do que nas mulheres.

A idade e o sexo das pessoas que adoecem são também dois fatores que ajudam a explicar a variação regional. Em conjugação com a naturalidade, os valores citados mostram que na Madeira há um menor risco de morrer. "Se assumirmos o Norte como risco de base, vemos que o Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve têm valores mais altos, enquanto os da Madeira são mais baixos – cerca de metade do risco de morrer, em comparação com o Norte do país".





Os períodos de grande afluência e carga sobre o SNS podem ter tido um efeito na maior probabilidade de se morrer. Henrique Barros, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto







O maior risco de morrer foi registado nos meses iniciais da pandemia (março e abril), depois "rapidamente começou a diminuir", mas em dezembro de 2020 e em janeiro de 2021 surgem valores mais altos do que os que tinham sido observados entre maio e novembro.

"Estes números [mais recentes] ainda não estão fechados – há pessoas que ainda podem vir a falecer -, mas mostram que os períodos de grande afluência e carga sobre o SNS podem ter tido um efeito na maior probabilidade de se morrer", concluiu o responsável do ISPUP.



Vacina com efetividade de 91% no S. João

Por fim, Henrique Barros aproveitou a presença nesta reunião – a primeira desde o início deste segundo desconfinamento – para sublinhar que "a vacinação mostrou-se claramente um processo efetivo de prevenção, que vai ter um papel central no planeamento da resposta à infeção no curto prazo". E trouxe dados concretos para suportar esta tese.

No Centro Hospitalar de São João, que tem 7 mil funcionários – dos quais cerca de mil tiveram a doença e 4.700 já foram vacinados desde 27 de dezembro –, os dados mostram que houve apenas 7 casos de covid-19 nos vacinados (assim considerados 14 dias depois da primeira inoculação) para cada 100 casos nos não vacinados.

Os resultados do maior hospital do Norte do país, que tem estado na primeira linha de combate desde o início da pandemia, revelam ainda um risco de infeção superior nos assistentes operacionais e mais baixo nos médicos, com os enfermeiros num ponto intermédio. E levando em conta o sexo, a idade e a categoria profissional, daqui resulta uma efetividade vacinal de 91%, isto é, em linha com a que deram os ensaios clínicos das vacinas.