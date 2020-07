De acordo com o sistema judicial dos Estados Unidos, o montante pago aos médicos para marcarem presença nos seus eventos era "exurbitante" e foi o esquema utilizado apenas para outra finalidade.



Quase todos os médicos que participavam nas conferências da empresa tinham passado várias prescrições aos seus doentes para comprarem produtos com selo da Novartis, segundo revela o tribunal de Manhattan.



Como parte deste novo acordo, a Novartis assinou um contrato de boa conduta para os próximos cinco anos, de acordo com o comunicado da empresa, posteriormente divulgado pela Bloomberg.



"Os acordos de hoje são consistentes com o compromisso da Novartis para o futuro", diz Vas Narasimhan, diretor executivo da empresa, numa declaração posterior. "Hoje somos uma empresa diferente - com nova liderança, uma cultura mais forte e uma abordagem mais abrangente de compromisso com a ética".



As ações da empresa sobem menos de 1% para os 83,26 francos suíços na bolsa de Zurique.

