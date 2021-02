PAN vota a favor da renovação do Estado de Emergência

Leia Também Marcelo não vai fazer alterações ao novo Estado de Emergência, dizem os Verdes

André Silva recusa atirar uma data para desconfinar e prefere deixá-la entregue aos especialistas. Para o PAN, as preocupações atuais são os conteúdos programáticos das escolas que não estão a "ser assimilados como era desejável" e a necessidade de manter os apoios à economia em setores como o da restauração.O voto do PAN vai no sentido de aprovar um decreto "igual ao que nos chegou há 15 dias atrás", já que "o ponto de vista epidemiológico mantém-se semelhante", mas o partido tem "várias preocupações" que gostava de ver esclarecidas nas próximas semanas. Uma delas é a resposta "à economia e a setores que continuam fechados por mais semanas, como o da restauração, que só continua em take away. É importante que se encontrem benefícios fiscais, ou de outro tipo, para manter estes postos de trabalho porque muitos restaurantes vão fechar", explicou.Para além da economia, também as escolas, para as quais nega prever uma data de reabertura, são uma preocupação, sobretudo ao nível dos programas de ensino já que "alguns conteúdos não têm sido assimilados com era desejável".A solução passa pela reintegração do ensino presencial mas, para que tal aconteça, André Silva considera necessário manter "simultaneamentos os números de transmissão, casos diários, acamados e acamados em unidades de cuidados intensivos" a um nível tal que "se possa regressar às aulas em segurança".



Segundo o PAN, "as criança do primeiro ciclo terão mais facilidade [em regressar] não só por questões de imunidade, mas também porque a nível de mobilidade elas andam, não de transportes públicos, mas no carro dos pais, o que traz menos riscos".



Ainda relacionado com o ensino, o partido dos animais e natureza alerta para a questão dos cerca de 10 mil estudantes estagiários na área de saúde que, por estarem a desempenhar funções em hospitais ou outras unidades de saúde, "têm que ser equiparados a profissionais de saúde no plano de vacinação para que possam ser prioritizados" uma vez que estão na "linha da frente" do combate à pandemia.