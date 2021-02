Iniciativa Liberal acusa Governo de ter decidido "desconfinar só no final de março"

Leia Também Chega quer plano para o desconfinamento e abertura das escolas

"o facto de o senhor Presidente da República também não sentir que haja nem dados no Infarmed nem, ao contrário ao que é habitual, haver feedback por parte do Governo para introduzir coisas novas ou retirar coisas do decreto, dá-nos a entender que anda tudo aqui um bocadinho a tentar adormecer a situação porque

João Cotrim de Figueiredo ressaltou hoje à saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, a propósito da renovação do Estado de Emergência, a importância de um plano para desconfinar e acusou Marcelo Rebelo de Sousa e o Governo de "tomarem a decisão política de só desconfinar no final de março".Para o deputado da Iniciativa Liberal é importante que as "linhas vermelhas, sejam elas quais forem, sejam consensualizadas e conhecidas atempadamente para as pessoas perceberem que há uma determinada altura em que" o desconfinamento pode começar."É fundamental estabelecer desde já um plano de reabertura do ensino presencial com as devidas precauções, porque isso é da maior importância para o futuro de Portugal", acrescentou João Cotrim de Figueiredo a propósito da reabertura dos anos escolares mais baixos, em que os alunos "são aqueles onde há um menor risco de infeção cruzada e de contágio familiar. Esses dados são bastante fiáveis".Ainda assim, o regresso às aulas dos mais novos deve ser um teste para um sistema de testagem "escalável" que "tem que ter uma componente aleatória, ser sistemático, massivo e regular", e sem o qual "não vamos poder desconfinar".Neste aspeto, o deputado da IL não fica satisfeito com o trabalho realizado até agora e acusa mesmo o Governo de já ter tomado a decisão de desconfinar só em março:já tomaram a decisão política de só desconfinar no final de março".