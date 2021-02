PCP quer desconfinar com testagem massiva

Leia Também PAN vota a favor da renovação do Estado de Emergência

Jerónimo de Sousa acredita que o confinamento, "sendo excepção, não pode ser uma solução de abrangência maior" e que há que pensar na saúde mental dos mais novos aos mais velhos, bem como na situação financeira das pequenas e médias empresas, mas que existe a necessidade de combater a pandemia.Para o líder do partido comunista, "há necessidade de dar combate à pandemia, mas simultaneamente criar condições e tomar medidas atempadas num processo urgente de responder aos problemas que estão colocados no plano económico e social, designadamente o problema da pobreza em Portugal".Alguns desses problemas poderiam, na ótica do PCP, ser combatidos com a reabertura das escolas que poderá ajudar a responder a algumas "preocupações economias, sociais, culturais e desportivas que estão a agravar a saúde dos portugueses em situações mais vulneráveis". Sobretudo depois de provado que "as escolas não são um foco da epidemia".Ainda assim, é necessária "uma planificação de medidas de reforço dos meios escolares" já que ficou provado que "muitas das escolas não estão habilitadas para dar resposta e recuperar deste período perdido desde que a epidemia tem lavrado no nosso país".Já o combate à pandemia deve ser feito através do "alargamento massivo dos testes num quadro de rastreio". "É necessário incluir na questão do rastreio e da testagem a vacinação, que são indissociáveis em si mesmas para dar combate a pandemia e criar condições para dar resposta, de forma gradual, à reabertura das escolas e às pequenas e medias empresas que enfrentam dificuldades cada vez maiores" explicou Jerónimo de Sousa, acrescentando que "as palavras do governo não nos tranquilizam na situação de carência de vacinas".