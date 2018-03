Pensões antecipadas: PCP diz que o Governo faz “aplicação errada” da lei

O PCP considera que o Governo está a fazer uma aplicação "errada" do regime legal das pensões antecipadas. Numa pergunta ao Governo, na qual pede que a Segurança Social corrija os casos que o Negócios noticiou, o PCP sustenta que "nada autoriza" o Governo a escolher entre "o regime mais favorável" porque existe apenas um, que para pessoas com carreiras muito longas prevê tanto o fim do corte do factor de sustentabilidade como a aplicação de bonificações.





Em causa está o facto de o novo regime de reformas antecipadas para quem tem muito longas carreiras (de 48 anos, por exemplo) deixar cair o factor de sustentabilidade mas, em troca, deixar de aplicar as bonificações a que os pensionistas teriam direito por terem descontado muitos anos, tal como o Negócios noticia esta sexta-feira. O Governo garante que compara o regime antigo com o novo regime e escolhe sempre o mais favorável, quando se esperava que a mera eliminação dos cortes criasse um regime sempre mais favorável.