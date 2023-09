Do azeite às laranjas e ao leite. Os 10 produtos que ficaram mais caros no intervalo de um ano

Leia Também Azeite atinge valor mais elevado pelo menos desde 2019

Dados da evolução dos preços médios ao consumidor de um cabaz de 26 produtos alimentares, disponibilizada no portal do Observatório de Preços , revelam subidas expressivas num intervalo de um ano, sobretudo nas fileiras dos legumes e frutas, ao contrário da carne e do peixe, com o registo de uma descida generalizada dos preços. Eis a lista dos produtos que mais encareceram entre 17 de julho e 13 de agosto face a igual período do ano passado.O preço médio do um litro de azeite virgem era de 6,22 euros, ou seja, mais 2,42 euros, ou quase 64%, comparativamente há um ano. Já o preço médio de um litro de azeite virgem extra aumentou 2,13 euros, ou 48%, para 6,59 euros.O preço médio de um kg de laranjas era de 1,44 euros, isto é, mais 0,46 euros, o que traduz um aumento homólogo de 47%.O preço médio de um kg de cebolas era de 1,36 euros, ou seja, mais 0,42 euros, traduzindo um incremento homólogo de 45%.O preço médio de um kg de cenouras era de 1,09 euros, isto é, mais 0,32 euros, o que reflete uma subida homóloga de 42%.O preço médio de um kg de peras era de 1,93 euros, ou seja, mais 0,48 euros, ilustrando um crescimento homólogo de 33%.O preço médio de um litro de leite UHT magro era de 0,83 euros, ou seja, mais 0,18 euros, refletindo uma subida homóloga de 28%.O preço médio de um kg de batatas era de 0,97 euros, ou seja, mais 0,20 euros, mostrando um aumento homólogo de 26%.O preço médio de um kg de tomates era de 1,65 euros, ou seja, mais 0,27 euros, traduzindo uma subida homóloga de 20%.O preço médio de uma embalagem de seis ovos M era de 1,18 euros, ou seja, mais 0,20 euros, refletindo um incremento homólogo de 20%. Já uma embalagem de meia dúzia de ovos L custava 1,22 euros, isto é, mais 0,18 euros, ou mais 17% face a igual período do ano passado.O preço médio de um kg de curgete era de 1,12 euros, ou seja, mais 0,27%, refletindo um incremento homólogo de 19%.