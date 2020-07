Costa Boal fecha acordo de distribuição de vinhos com Recheio

A Costa Boal Family Estates e o Recheio Cash & Carry fecharam uma parceria para a distribuição em exclusivo de toda a gama do vinho Flor do Côa, produzido a partir das uvas colhidas nas quintas que este produtor detém nas subregiões do Cima Corgo e do Douro Superior.



Além da venda destas sete referências – dois colheitas, dois reserva, dois reserva especial e o Flor do Côa Grande Reserva tinto – na rede de 37 lojas em Portugal, a empresa do grupo Jerónimo Martins vai assegurar a distribuição nacional no canal Horeca deste vinho, que está no mercado desde 2014 e é assinado pelo enólogo Paulo Nunes.





Conseguimos uma resposta em contraciclo, numa fase em que produtores e distribuidores não estão a contratar, que se traduz no reconhecimento da qualidade dos nossos vinhos. António Boal, diretor-geral da Costa Boal Family Estates

Herdeiro de uma família de pequenos produtores estabelecidos no Douro desde 1857 e atual dono de cinco quintas com um total de 50 hectares de vinha, António Costa Boal fala numa "conquista importante" para a empresa fundada em 2009. "Conseguimos uma resposta em contraciclo, numa fase em que produtores e distribuidores não estão a contratar, que se traduz no reconhecimento da qualidade dos nossos vinhos", completa o empresário duriense.

No Douro, onde começou por revitalizar a adega e as vinhas de família situadas no concelho de Alijó (Cabêda) e tem vindo a investir noutras propriedades, como a Quinta de Vale de Mouro, em Vila Nova de Foz Côa, o grupo tem também no portefólio as referências Costa Boal. Região de lançamento dos primeiros vinhos em 2011, em Trás-os-Montes apresenta atualmente os rótulos Palácio dos Távoras, Quinta dos Távoras e Flor do Tua.



Enquanto o produtor ganha um parceiro "privilegiado" para chegar à hotelaria e à restauração, o Recheio "reforça o seu posicionamento enquanto distribuidor de vinhos para o canal Horeca". António Barracho, diretor-geral do Recheio, frisa numa nota de imprensa que a distribuidora grossista já tem "experiência em distribuição e representação de marcas - através do Recheio Masterchef -, sendo também uma importante afirmação de maturidade" na área de garrafeira, estreando-se assim na comercialização de vinhos "premium".