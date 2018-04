Vendas de Monção e Melgaço subiram 32% desde a "liberalização" do alvarinho

Nos primeiros três anos da aplicação da nova lei que permitiu o alargamento a toda a região da possibilidade de comercializar vinhos verdes da casta alvarinho, que era um exclusivo dos municípios de Monção e Melgaço (MM), as vendas deste valioso produto naquela sub-região afectada pelo acordo subiram 32,3% em volume, de 1,41 para 1,87 milhões de litros, sobretudo no mercado nacional.

Além disso, também a comercialização dos vinhos produzidos ali com as castas alvarinho / trajadura aumentou 17% face a 2014, para 3,32 milhões de litros. E a categoria alvarinho / loureiro, que estava proibida pela legislação anterior – havia uma espécie de fronteira artificial que só permitia a primeira casta naqueles dois concelhos do Alto Minho e a segunda nos restantes, a Sul – já ascendeu a quase um milhão de litros no ano passado.

Os dados divulgados esta quarta-feira, 4 de Abril, pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) comparam com o aumento de "apenas" 5% nas vendas globais da região durante este mesmo período de três anos. "Quando se pensava que o acordo era a grande derrota de Monção e Melgaço, verifica-se que eles são os grandes vencedores", sublinhou ao Negócios o presidente deste organismo com sede no Porto, Manuel Pinheiro.

"Ao fim de três anos, sendo possível fazer uma primeira avaliação, a grande surpresa é que os grandes vencedores foram os produtores de MM e não os outros. Aumentam as suas vendas muito acima da média do vinho verde. A segunda surpresa é que um vinho novo, como o alvarinho / loureiro já é muito relevante e vai continuar a crescer para ser uma categoria vencedora", acrescentou, lembrando ainda o orçamento promocional de três milhões de euros para a sub-região e que afinal se estenderá por mais do que seis anos, já que nos dois primeiros a execução ficou aquém do programado.

Sem "inundação" de alvarinho antes do impacto de 2021

Foi em Dezembro de 2013 que a CVRVV iniciou um processo negocial para alterar o estatuto especial da sub-região de MM, existente desde 1908, e passar a aplicar a mesma regra a todos os produtores. Mais de um ano depois, em Janeiro de 2015, saiu "fumo branco" de um grupo de trabalho mandatado pelo Ministério da Agricultura para resolver o polémico diferendo relativo ao alargamento a toda a região da possibilidade de comercializar vinhos verdes da casta alvarinho, que é aquela de maior valor.

O acordo é amplo [ver caixa no final do texto], mas no centro do debate, que dividiu a região e contou até ao fim com a oposição do poder local em Melgaço, estava a possibilidade de todas as empresas mencionarem a casta, isto é, rotularem Vinho Verde Alvarinho, que era um exclusivo de MM. Nos restantes 35 concelhos da região, a casta já era plantada e vinificada, mas se o produtor quisesse mencioná-la não podia chamar-lhe "Vinho Verde", mas rotular apenas "Vinho Regional Minho", que não tem o mesmo valor comercial no mercado nacional e internacional.

Como há escassez de matéria-prima – o vinho verde está a vender toda a produção –, os produtores [fora de Monção e Melgaço] estão a plantar outras castas mais produtivas. Manuel Pinheiro, presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

No entanto, o verdadeiro e total impacto da alteração da lei apenas se deverá sentir em 2021, quando houver a aplicação plena do acordo e, depois do período transitório fixado em seis anos, acabar a regra de que só as uvas da casta alvarinho vinificadas em MM podem dar origem a VV Alvarinho. Manuel Pinheiro reconhece esse facto, mas alega com "outro sinal curioso" para indiciar que o efeito para os 67 produtores e quase dois mil viticultores destes municípios minhotos pode afinal ser mitigado.

"As novas vinhas que estão a ser plantadas [no resto da região] não são alvarinho, mas arinto e loureiro, que são mais interessantes e produtivas. Não se está a verificar o que se receava: que se começasse a plantar alvarinho para [no final do período de transição] inundar o mercado de alvarinho. Porquê? Porque é menos produtivo. Como temos escassez de matéria-prima – o vinho verde está a vender toda a sua produção – os produtores [fora de MM] estão à procura de outras castas. O alvarinho garante alta qualidade, mas não garante alta produtividade", resumiu o líder da CVRVV.

Manuel Pinheiro, presidente da região dos vinhos verdes, foi um dos principais impulsionadores da liberalização do alvarinho.

O preço das uvas e as vinhas em pé

Outro "cenário catastrofista" afastado pelo responsável máximo dos vinhos verdes, que é, a par do Douro, uma das regiões vitivinícolas portuguesas em destaque nas exportações em 2017 (61,6 milhões de euros, com um preço médio no exterior de 2,35 euros por litro e EUA e Alemanha como melhores mercados) foi a possibilidade de haver uma baixa do preço das uvas alvarinho na sequência deste acordo. Ora, de acordo com os cálculos da Adega de Monção, que é a maior empresa da sub-região, o preço desta uva mantém-se estável, ligeiramente acima de um euro por quilo. E compara com os 45 cêntimos pagos, em média, no resto da região.

E também o receio de que houvesse um abandono da vinha em Monção e Melgaço – o primeiro concelho tem perto de 900 hectares e o segundo 450 hectares de terrenos dedicados exclusivamente à produção daquele vinho – é rechaçado pela CVRVV. Pelo contrário, sublinha o "elevado índice de reconversão de vinha" naqueles dois municípios e alude também a "novos investimentos em curso e anunciados" e a cada vez mais "firmas de fora da região a procurarem propriedades para comprar" no Alto Minho.