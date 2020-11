ACAP: "Terramoto" das medidas no Orçamento pode fazer desaparecer mercado dos híbridos

Ainda a digerir a aprovação da limitação dos benefícios fiscais para a compra de veículos híbridos convencionais e plug-in, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) analisou esta quinta-feira o Orçamento do Estado para 2021 no que respeita ao setor automóvel."Foi uma das maiores desilusões das últimas décadas", desabafou José Ramos, presidente da ACAP. Já ontem, ao Negócios, o secretário-geral da associação, Helder Pedro, considerou que o Orçamento "ignora por completo" o setor automóvel e "em cima disso, ainda veio prejudicar o setor com este rude golpe nos híbridos".Para Pablo Puey, presidente do Conselho Estratégico dos Construtores de Automóveis da ACAP, advertiu que "o mercado dos híbridos pode desaparecer". Antes, Puey disse que esta matéria é "talvez um dos assuntos mais irritantes para o setor". "Primeiro porque fomos apanhados de surpresa. A posição europeia é que o mercado precisa de elétricos e híbridos para baixar as emissões. Não há capacidade para alimentar o mercado só com elétricos puros", salientou.(notícia em atualização)