Aprovados critérios mais apertados para redução no ISV para veículos híbridos e híbridos Plug-in

Segundo o texto do PAN, serão corrigidas "distorções relativas aos motores híbridos" para o cálculo do ISV [Imposto Sobre Veículos], do IRC e do IVA, com a "introdução de critérios na lei que restrinjam os apoios a híbridos e híbridos 'plug-in'".

Esses critérios incluem os veículos que tenham "uma autonomia em modo elétrico superior a 50 km, apresentem uma bateria com uma capacidade igual ou superior a 0,5 kWh/100 kg de peso do veículo, e emissões oficiais inferiores a 50 gCO2/km".





A proposta do PAN que aperta os critérios para a concessão de benefícios fiscais na aquisição de veículos híbridos e híbridos Plug-in em sede de Imposto Sobre Veículos (ISV) foi aprovada esta quarta-feira no Parlamento com os votos de PS, PAN e BE, a abstenção do PSD e o voto contra dos restantes partidos.Esta proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 complementa a aprovada na véspera sobre a mesma matéria mas em termos de benefícios concedidos no IRC, em termos de tributação autónoma.