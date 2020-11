Hyundai diz que "portugueses vão pagar mais por optarem por carros amigos do ambiente"

A Hyundai Portugal reage com "estupefação" às medidas aprovadas no OE2021 que limitam os benefícios fiscais para os automóveis híbridos e híbridos plug-in. E alerta para a "recessão grave" no setor que estas medidas vão causar.

