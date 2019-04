Autoeuropa já produziu um milhão de Sharan

DR

Ao fim de 24 anos, a Autoeuropa assinala a produção da unidade número um milhão do Volkswagen Sharan, revela a empresa em comunicado emitido esta terça-feira. A unidade de Palmela produz atualmente, além do Sharan, o Volkswagen T Roc, que é aliás o veículo que maior peso tem na produção da fábrica, e o Seat Alhambra.

A Autoeuropa soma já mais de 2,7 milhões de veículos produzidos desde o início da laboração, em abril de 1995. A produção distribui-se pelos modelos ainda em produção, bem como pelo Ford Galaxy, até 2006, e pelos Volkswagen EOS e Scirocco, até 2015 e 2017, respetivamente.

A primeira geração do Sharan, lançada em 1995, valeu à fábrica de Palmela a produção de 248.610 unidades. Em 2010, refere a Autoeuropa, foi lançada a segunda geração do modelo, da qual foram produzidas mais de 750 mil unidades.

A fábrica de Palmela exporta o Sharan para 33 mercados, destacando-se a Alemanha como principal destino.

O milionésimo Sharan será exportado para a Alemanha, adianta a empresa.

No ano passado, a Autoeuropa produziu 223.200 veículos, um recorde absoluto para a fábrica de Palmela.