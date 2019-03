Autoeuropa vai investir 110 milhões este ano

Luís Viegas

A Autoeuropa planeia investir 110 milhões de euros este ano no aumento da capacidade de produção do T-Roc e na expansão da unidade de cunhos e cortantes, indica esta quarta-feira a fábrica da Volkswagen em Palmela.

No comunicado, a empresa refere que a fábrica representou 1,6% do PIB nacional no ano passado e 5% do total das exportações de bens, o que corresponde a aumentos de 60% e de 67% face a 2017.

A empresa sublinha que produziu 223.200 unidades no ano passado, um crescimento de 106% face a 2017, fixando um novo recorde. A Autoeuropa equivale "a 75% de toda a produção automóvel em Portugal", que também alcançou um máximo histórico em 2018.

A administração da fábrica destaca também que "da unidade de prensas saíram para exportação cerca de 20 milhões de peças, resultado que reforçou o papel da Volkswagen Autoeuropa como segundo maior exportador nacional".

Investimento de 110 milhões

O plano de investimentos para este ano ascende a 110 milhões de euros e inclui o reforço da capacidade de produção do T-Roc "dando resposta à crescente aceitação deste modelo no mercado" e a expansão da unidade de cunhos e cortantes, "responsável por vários projetos para o Grupo Volkswagen".

A empresa emprega atualmente cerca de 5.800 colaboradores, o que, diz a Autoeuropa, "a coloca entre os maiores empregadores nacionais".