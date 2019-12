Carlos Ghosn terá fugido para o Líbano

Fontes do Ministério Público nipónico estão a tentar confirmar as informações que dão conta de que o gestor viajou para a capital libanesa, Beirute.

O ex-presidente executivo do grupo Renault-Nissan Carlos Ghosn, que estava em prisão domiciliária no Japão a aguardar julgamento por, entre outros crimes, evasão fiscal, chegou no domingo ao Líbano, confirmou hoje uma fonte dos serviços de segurança libaneses.