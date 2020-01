Japão tomará as "medidas necessárias" para que Ghosn seja julgado no país

Carlos Ghosn, empresário franco-brasileiro de origem libanesa, estava em prisão domiciliária no Japão a aguardar julgamento por, entre outros crimes, evasão fiscal, mas chegou no passado domingo ao Líbano, informação confirmada pelos serviços de segurança libaneses.

A ministra da Justiça japonesa assegurou que o país vai tomar "as medidas necessárias" para que o ex-presidente da Nissan seja julgado no Japão, na primeira reação do Governo nipónico à fuga de Carlos Ghosn.





"O sistema judicial japonês conta com procedimentos adequados para estabelecer a verdade (...) garantido os direitos humanos básicos", declarou, em comunicado, Masako Mori.