BP investe 20 milhões em baterias que carregam carros eléctricos em cinco minutos

A BP anunciou esta terça-feira, 22 de Maio, que vai investir cerca de 20 milhões de dólares (17 milhões de euros) na start-up StoreDot, sediada em Telavive. A empresa produz baterias de iões de lítio capazes de carregar carros eléctricos em cinco minutos, segundo a CNBC.





"O carregamento ultra-rápido está no centro da estratégia de electrificação da BP", disse Tufan Erginbilgic, líder do sector de refinação e distribuição de petróleo da BP. "A tecnologia da StoreDot mostra um grande potencial para as baterias de carros que podem ser carregadas no mesmo tempo em que se enche um depósito de gasolina", acrescentou.