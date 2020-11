Exportações de componentes automóveis com maior subida do ano em setembro à boleia de Espanha

As exportações de componentes automóveis totalizaram 947 milhões de euros em setembro, um recorde absoluto para um mês de setembro e uma subida homóloga de 9,4%, indicou esta terça-feira a AFIA - Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.Em comunicado, a AFIA sublinha que se trata do terceiro mês consecutivo de recuperação das vendas ao exterior, sucedendo aos ganhos de 1,4% em julho e de 3,1% em agosto.Ainda assim, no conjunto dos primeiros nove meses do ano a quebra face a igual período de 2019, ano recorde para as exportações do setor, cifra-se em 16,3%, para um total de 6.075 milhões de euros.A forte subida em setembro foi impulsionada pelo país vizinho, que é o principal mercado para as exportações de componentes. As vendas para Espanha totalizaram 291 milhões de euros em setembro, colocando o valor dos primeiros nove meses do ano em 1.805 milhões, o que representa 29,7% das exportações do setor. A quebra homóloga nas vendas a Espanha entre janeiro e setembro é agora de 5,2%.Mas as vendas aumentaram em termos homólogos também para os outros principais mercados. Para a Alemanha as exportações somaram 200 milhões de euros e o acumulado ascende a 1.320 milhões de euros, menos 14,5% do que no período homólogo. Já para o mercado francês as vendas em setembro situaram-se em 113 milhões de euros, enquanto as exportações nos primeiros nove meses somam 719 milhões, o que traduz uma quebra de 30,3%.Por último, para o Reino Unido as exportações em setembro ficaram nos 67 milhões de euros e o acumulado do ano cifra-se em 419 milhões de euros, o que corresponde a uma descida de 34,1%.