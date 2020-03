PSA encerra fábricas na Europa. Portugal fecha a 18 de março

O Grupo PSA, que fabrica os automóveis Citroën, Peugeot, Opel, entre outros, decidiu encerrar temporária as suas fábricas de produção na Europa.





Os fechos vão ser faseados. Esta segunda-feira, 16 de março, encerram as unidades de Madrid (Espanha) e Mulhouse (França). Amanhã, 17 de março será a vez das unidades de Poissy, Rennes e Sochaux, em França; e de Saragoça em Espanha, Eisenach, Rüsselsheim na Alemanha; Ellesmere Port, no Reino Unido, e Gliwice na Polónia.Quarta-feira, 18 de março, chegará a vez da unidade em Portugal, localizada em Mangualde. Assim como a fábrica de Hordain, em França, e Vigo, em Espanha.Finalmente, a 19 de março fecharão a fábrica de Luton, no Reino Unido, e de Trnava, na Eslováquia.Em comunicado, o grupo explica que "o encerramento dos centros de produção de órgãos mecânicos será ajustado em conformidade", devendo as equipas de gestão das fábricas "implementar, localmente, as modalidades de encerramento das mesmas, e que serão efetuadas em coordenação com os parceiros sociais".