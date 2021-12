FCA Bank compra empresa portuguesa de aluguer de automóveis Sadorent

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FCA Bank, uma joint-venture entre a Stellantis e o Crédit Agricole, anunciou, esta terça-feira, a aquisição da Sadorent, que atua no mercado de aluguer de automóveis.





O acordo prevê a venda de 100% das ações da empresa portuguesa à Leasys Rent, marca especializada no aluguer de curta e média duração, adianta em comunicado o banco, que se dedica principalmente ao financiamento automóvel, sem revelar, no entanto, o montante do negócio em causa.



"Com a aquisição da Sadorent, o banco reforça a sua presença em Portugal, consolidando a sua oferta de soluções de aluguer de curta e média duração através da Leasys Rent, tais como a subscrição de automóveis CarCloud, já

implementada em França e Espanha", refere.





"Este acordo solidifica ainda mais o nosso papel de líder de mobilidade em Portugal e na Europa", realça o CEO do FCA Bank, Giacomo Carelli, para quem "num país que é um grande destino turístico, com um ritmo constante de crescimento, a aquisição de uma empresa especializada no lazer como a Sadorent é ainda mais notável".





Descrita como "uma das mais dinâmicas e sólidas empresas de aluguer de curta e média duração em Portugal", com o registo de "constante aumento de receitas", a empresa portuguesa, fundada há quase três décadas, tem uma frota superior a mil veículos, muitos dos quais híbridos e elétricos.





"O FCA Bank e a Leasys Rent irão beneficiar da experiência desenvolvida localmente pela empresa, cujas operações serão integradas na sua própria frota amiga do ambiente e nos serviços digitais, que nos tornaram num dos principais ‘players’ na Europa", reforça o CEO do FCA Bank, citado na mesma nota.





Do lado da Sadorent, o CEO, Nuno Cerqueira, fala numa "oportunidade maravilhosa": "A aquisição pela Leasys Rent, entidade subsidiária do FCA Bank, representa uma oportunidade maravilhosa para a Sadorent. Dará novos meios às nossas equipas para continuarmos o desenvolvimento e crescimento da empresa, em termos de inovação, serviços de mobilidade e presença no mercado".





O FCA Bank, operacional em 17 países europeus e em Marrocos, diretamente ou através de sucursais, contava, no no final de 2020, com uma carteira total de empréstimos e de leasing avaliada em 26,2 mil milhões de euros.