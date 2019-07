Porsche lança os novos 911 Carrera Coupé e Cabriolet

O novo desportivo disponibiliza 385 cv a partir do motor boxer biturbo de seis cilindros com 3,0 litros. Modelo de entrada na gama 911, o Carrera oferece agora mais 15 cv de potência face ao seu antecessor e partilha os mesmos padrões de qualidade premium com o 911 Carrera S.





Destaque para o interior de alta qualidade com um ecrã tátil de 10,9 polegadas, elevada conectividade e também inovadores sistemas de assistência como o Porsche Wet Mode, que garante maior segurança em condução com piso molhado.