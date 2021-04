Tesla queixa-se que a burocracia alemã pode atrasar nova fábrica em Berlim

Leia Também Construção da fábrica da Tesla na Alemanha novamente suspensa devido a queixa de ambientalistas

A fabricante de automóveis elétricos Tesla queixa-se da elevada burocracia alemã, que tem atrasado a construção da sua fábrica nos arredores de Berlim, a capital germânica, numa operação que dura há mais de um ano.Num texto de dez páginas citado pelo New York Times, a empresa diz que a lei alemã é muito lenta e inflexível, arriscando um atraso na abertura das instalações."Os obstáculos na lei alemã que rege as licenças estão a retardar a transformação industrial necessária e, portanto, a transformação do transporte e da energia", disse a Tesla.A Tesla quer abrir sua "gigafactory" em junho e está a contratar até 12.000 trabalhadores para construir até meio milhão de veículos elétricos por ano. Mas o Ministério do Ambiente de Brandemburgo, o estado federal que circunda Berlim, ainda não dez "luz verde" para a inauguração da fábrica.As autoridades insistem que fizeram tudo ao seu alcance para acelerar o processo regulatório para a Tesla, incluindo a obtenção de registos e licenças de construção, concluindo um processo que normalmente leva 11 meses em apenas quatro semanas.Ao longo da construção, a fábrica da Tesla enfrentou protestos de ambientalistas e extensas audiências públicas. Muitas das reclamações estão centradas na quantidade de água que a fábrica irá consumir.