Tribunal alemão suspende construção de fábrica da Tesla

As obras de construção da Gigafactory da Tesla na Alemanha serão suspensas de imediato, decretou um tribunal alemão este domingo. A decisão judicial ordena a interrupção imediata do arranque de árvores numa área florestal para a construção da primeira fábrica de veículos elétricos e baterias da Tesla na Europa.





A empresa liderada por Elon Musk (na foto) avançou por sua conta e risco para o arranque das árvores e preparação do terreno, uma vez que ainda não recebeu a licença para a construção da Gigafactory, assinala a Reuters.O tribunal justificou a suspensão imediata dos trabalhos com o facto de, caso prosseguissem, o arranque das árvores estaria concluído em três dias, antes de uma decisão final dos juízes sobre a queixa apresentada pelo grupo ambientalista Liga Verde de Brandemburgo.A suspensão agora proferida ameaça as previsões da Tesla de que a fábrica estaria operacional em meados de 2021.A Tesla já inaugurou três Gigafactories, duas nos EUA e, no final do ano passado, uma na China.A Gigafactory alemã deverá empregar cerca de 12 mil pessoas e terá uma capacidade de produção de meio milhão de veículos anuais.Este revés surge numa altura em que as ações da fabricante automóvel liderada por Elon Musk acumula uma valorização de mais de 91%, tendo encerrado a sessão de sexta-feira nos 802,05 dólares. A 4 de fevereiro, a Tesla tocou um máximo histórico nos 968,99 dólares por ação.