Vendas automóveis agravam quebra em julho. Volkswagen recupera

As vendas de automóveis em Portugal sofreram uma quebra de 6,5% em julho, para 21.791 unidades, revelou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Nos primeiros sete meses do ano foram vendidos 172.479 veículos, menos 4% do que entre janeiro e julho de 2018.





Nos ligeiros de passageiros, as vendas em julho totalizaram 18.436 viaturas, uma descida homóloga de 7,8%. Em termos acumulados, este segmento, que representa 85% do mercado, regista uma queda de 4,9%.



Nos comerciais ligeiros, contudo, as vendas aumentaram 7,4% em julho, para 3.138 veículos. E o número de unidades vendidas desde o início do ano é apenas 0,3% inferior ao registado no final de julho do ano passado.



Já os veículos pesados viram as vendas em julho afundar 43,8%, para apenas 217 unidades. Ainda assim, este segmento regista um incremento de 11,5% nas vendas nos primeiros sete meses, com 3.295 viaturas vendidas.



Gasolina continua a liderar nos ligeiros de passageiros



Tal como sucedeu em todos os meses deste ano, os veículos ligeiros de passageiros a gasolina superaram os a gasóleo. Em julho, 49,3% das unidades deste segmento vendidas eram a gasolina, enquanto apenas 7.494 eram a diesel. As vendas de veículos a gasolina neste segmento eram inferiores às de gasóleo desde março de 2004.



Nos primeiros sete meses do ano, 50,9% dos ligeiros de passageiros vendidos são a gasolina e 39,7% são a gasóleo. Os veículos 100% elétricos representam 2,95% das vendas, enquanto os híbridos Plug-in representam 1,7%.



Os veículos puramente elétricos registaram 436 unidades vendidas em julho, o pior mês deste ano. Em termos acumulados, as vendas somam 4.341 viaturas.



Volkswagen sobe vendas em 21%



Após sucessivas quebras nas vendas, a Volkswagen viu o número de ligeiros de passageiros vendidos subir 20,9% em julho face a igual mês de 2018. A marca distribuída pela SIVA, que se encontra em processo de venda à Porsche Holding Salzburg, foi mesmo a quinta mais vendida no mês passado, com 1.222 unidades. Contudo, nos primeiros sete meses do ano a Volkswagen soma 6.751 veículos vendidos, uma quebra de 21,4% em termos homólogos.



A Renault continua a liderar o mercado, quer no "ranking" mensal quer no acumulado do ano. A "marca do losango" vendeu 2.106 ligeiros de passageiros em julho, menos 18,8% do que um ano antes. Nos primeiros sete meses do ano as vendas totalizam 20.200 unidades, uma quebra de 10,4%.



Já a Peugeot continua a aumentar as vendas. A marca do grupo PSA, liderado por Carlos Tavares, registou 1.821 veículos vendidos no mês passado, uma subida de 6,1%, e entre janeiro e julho apresenta um crescimento de 2,1%, para 15.517 unidades.



A encerrar o pódio nos primeiros sete meses do ano encontra-se a Fiat, mas com a Mercedes-Benz a "morder-lhe os calcanhares". A marca italiana vendeu 1.402 ligeiros de passageiros em julho, uma descida de 12,4%, e as vendas em 2019 somam, até ao momento, 10.164 veículos, menos 5,8% do que um ano antes. Já a fabricante alemã aumentou as vendas de julho em 12,3%, para 1.508 unidades, e no conjunto do ano entregou 10.161 veículos, apenas menos três do que a Fiat. Ainda assim, as vendas acumuladas da marca germânica estão 1,2% abaixo do período homólogo.



No "top 10" destacaram-se pela negativa a Opel e a Nissan. A marca alemã do grupo PSA registou uma quebra de 45% nas vendas em julho e nos primeiros sete meses do ano apresenta um decréscimo de 14,3%. Já a fabricante nipónica viu as vendas de julho encolherem 30,1% e a quebra este ano situa-se em 28,9%.