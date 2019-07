As vendas de automóveis em Portugal recuaram 3,7% no primeiro semestre face a igual período do ano passado. Nos primeiros seis meses do ano foram vendidas 150.688 viaturas. As vendas em junho cifraram-se em 29.743 veículos, uma quebra homóloga de 4%.





O segmento de pesados, em contrapartida, aumentou as vendas em 41,4% no mês de junho, para 772 veículos, tendo sido vendidos 3.078 viaturas desde o início do ano, o que representa um crescimento de 19,8%.



Nos ligeiros de passageiros, a Renault é a marca mais vendida no primeiro semestre, com 18.094 unidades, apesar da quebra de 9,3% face a igual período de 2018. A Peugeot soma 13.696 veículos vendidos, uma subida de 1,6%, seguindo-se a Citroën, com 8.861 automóveis, mais 15,3% do que no período homólogo.

As vendas de automóveis no mercado português em junho cifraram-se em 29.743 unidades, uma quebra de 4% face a igual mês do ano passado e a quinta descida consecutiva. No primeiro semestre as vendas totalizaram 150.688 veículos, o que representa um decréscimo de 3,7% face aos primeiros seis meses de 2018, indicou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).No segmento de ligeiros de passageiros, que representa 85,3% do mercado, as vendas em junho recuaram 3,5%, para as 25.305 viaturas. No acumulado do ano, as vendas situaram-se em 128.595 unidades, uma quebra de 4,4%.