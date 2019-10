Vendas automóveis sobem 8,9% em setembro

As vendas automóveis em Portugal aumentaram 8,9% em setembro face a igual mês de 2018, totalizando 18.036 veículos, indicou esta terça-feira, 1 de outubro, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). As vendas nos primeiros nove meses deste ano situam-se em 206.550 unidades, menos 3,9% em termos homólogos.

O crescimento nas vendas no mês passado deve-se ao efeito da introdução do protocolo de emissões WLTP em setembro do ano passado, que castigou as vendas, em particular dos ligeiros de passageiros, o segmento com maior peso no mercado.

Em setembro deste ano as vendas de ligeiros de passageiros cifraram-se em 14.558 viaturas, uma subida de 13,8%, enquanto que no acumulado desde o início do ano os 174.024 veículos vendidos traduzem uma queda de 4,75%.

Já nos comerciais ligeiros as vendas do mês passado recuaram 13,7% face a setembro de 2018, para 2.710 unidades. Nos primeiros nove meses do ano as vendas deste segmento totalizam 28.156 viaturas, um decréscimo de 0,3%.

Os veículos pesados apresentam uma subida em setembro de 19,6%, para 768 viaturas, e as vendas desde o início do ano somam 4.370 unidades, um crescimento de 8,1%.