Volkswagen quer produzir três milhões de carros eléctricos por ano a partir de 2025

reuters, bloomberg

A construtora automóvel alemã Volkswagen que apostar forte nos carros eléctricos. A firma pretende construir três milhões de veículos eléctricos por ano a partir de 2025. Uma das componentes que pode criar alguns percalços na produção destes carros são as baterias.



Para garantir que isso não vai acontecer com os modelos da Volkswagen, a empresa assegurou já um contrato no valor de 20 mil milhões de euros com empresas fornecedoras de baterias na Europa e na China, revelou esta terça-feira a empresa, citado pela Bloomberg.



Além disso, fábricas da Volkswagen podem ser algo de algumas mudanças para produzirem em estes automóveis. É que a empresa ambiciona ter, até 2022, 16 fábricas a produzir carros eléctricos. Um forte crescimento já que actualmente a empresa tem apenas três fábricas.



A vontade da empresa mudar de estratégia surge algum tempo depois do escândalo das emissões de gases poluentes, que estalou em Setembro de 2015.



A decisão da Volkswagen de assegurar o fornecimento de baterias e assim dar um forte impulso nos seus modelos eléctricos pode colocar pressão sobre a Tesla de Elon Musk, refere a agência de informação.



A Tesla tem atravessado algumas dificuldades com a produção do modelo 3. O último episódio foi que, no final de Fevereiro, a produção deste modelo esteve interrompida, com a fábrica a ser alvo de melhorias, referia ontem a Bloomberg.



Mas esta não é a primeira vez que acontece. Por exemplo, a 3 de Outubro, a Tesla tinha já dado conta de problemas na produção do novo Model 3, quando revelou que tinha apenas produzido 260 unidades no terceiro trimestre – contrariando grandemente a sua meta de "mais de 1.500" prevista só para Setembro.