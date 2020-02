Segundo o Financial Times, numa notícia de 18 de fevereiro , a saída de António Simões é a "baixa" com maior importância na estrutura do banco que resultou da reestruturação, a qual prevê a saída de 35 mil trabalhadores para reduzir custos. Não são conhecidas as circunstâncias da sua saída nem as razões.O objetivo do banco britânico é reduzir os postos de trabalho para os 200 mil a nível mundial até 2023 . A banca de investimento na Europa e nos EUA deverá ser a mais afetada ao passo que a banca de retalho deverá crescer, assim como as operações na Ásia, região onde o banco colhe os maiores lucros.António Simões - que foi um dos portugueses que esteve presente na edição deste ano de Davos - estava no banco com sede em Londres desde setembro de 2007, tendo mudado de funções e subido na organização ao longo dos anos.Em 2018, quando foi promovido, o então CEO do HSBC, John Flint, elogiou o português: "Temos, no António, alguém que, de modo consistente, tem demonstrado um pensamento estratégico e a capacidade para fortalecer a relação com os clientes".Em 2015, chegou à presidência executiva do HSBC na Europa e do negócio do Reino Unido, tendo sido promovido em 2018 a líder mundial da banca privada - serviços de banca especializada a clientes com maiores rendimentos - do HSBC. Esta é a unidade mais pequena do universo do banco.Foi o melhor aluno do seu curso da Universidade Nova, fez um MBA na Columbia University, trabalhou na McKinsey e na Goldman Sachs em Londres, tal como descrevia o Weekend, o suplemento de fim de semana do Negócios, numa entrevista publicada em 2015 "Precisamos de líderes autênticos que liderem de forma autêntica, com pessoas que os queiram seguir. Isso é uma grande parte da minha marca de autenticidade. Toda a gente já se sentiu em algum momento um outsider. Não é uma questão de maiorias ou de minorias", disse na entrevista o banqueiro português que assumiu publicamente a sua homossexualidade.