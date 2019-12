Arrow Global cria fundo para comprar crédito malparado

A Arrow Global Group – que detém em Portugal a Whitestar Asset Solutions e a Norfin - lançou um fundo pan-europeu para investir em crédito malparado. Com um montante inicial angariado de 838 milhões, o objetivo é chegar até ao final de 2020 com dois mil milhões de euros.





A Arrow adianta ainda que a entidade, agora criada, conta com um montante inicial angariado de 838 milhões de euros. O objetivo é alcançar os dois mil milhões de euros até ao final de 2020, com a dona da Whitestar a passar a ter, nessa altura, uma participação de 500 milhões de euros. "Este primeiro fundo está a ser um sucesso e será transformacional para o Grupo. Por um lado, mostra que estamos a ser bem sucedidos na estratégia de transformação do nosso negócio, ao desenvolvermos capacidades ao nível da gestão de fundos", refere Lee Rochford, CEO do Grupo Arrow Global.



O responsável afirma ainda que o fundo "representa a finalização desta primeira fase da estratégia do grupo, iniciando uma segunda fase, que passa por reforçar a relação com investidores, fazendo, simultaneamente, crescer os ativos que temos sob gestão". O mercado nacional de malparado tem atraído um conjunto de investidores estrangeiros, numa altura em que os bancos portugueses estão a tentar "libertar-se" dos ativos tóxicos. Foi o caso do Novo Banco, que vendeu uma carteira de três mil milhões de crédito malparado à Davidson Kempner.

A Arrow Global Group, que é dona da Whitestar Asset Solutions e da Norfin em Portugal, lançou um fundo de investimento pan-europeu para comprar crédito malparado. O objetivo é alcançar os dois mil milhões de euros até ao final de 2020.De acordo com o grupo, que conta com Maria Luís Albuquerque na administração, este fundo terá a duração de oito anos e vai contar com a participação de vários investidores mundiais. A Arrow Global será um dos co-investidores, com uma participação de 24,9%, de acordo com um comunicado enviado pela empresa esta quarta-feira, 18 de dezembro.