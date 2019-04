Lusa

KPMG Portugal. A auditora é acusada de ter prestado informações incompletas e falsas ao supervisor relativas ao Banco Espírito Santo (BES) em 2014, assim como ao BES Angola.

O banco central liderado por Carlos Costa considera que a KPMG Portugal praticou várias contraordenações entre 11 de fevereiro e 30 de maio de 2014. Ou seja, antes da resolução do BES, no verão desse ano.

Além da KPMG, foram ainda acusados dois dos seus membros pela prática de infrações especialmente graves. São condenados ao pagamento de 825 mil euros, de acordo com a decisão conhecida esta quarta-feira, 17 de abril. Enquanto Inês Viegas terá de pagar 425 mil euros, a Fernando Antunes foi aplicada uma coima de 400 mil euros.

De acordo com o Banco de Portugal, ficou provado que a KPMG e os seus responsáveis tiveram conhecimento dos riscos associados à carteira de crédito do BES Angola. E de como isso afetaria a operação do banco em território nacional. A KPMG Portugal auditou as contas do BES em Portugal, enquanto a KPMG Angola verificou os números do BES Angola.

O regulador adianta ainda que "t



O Banco de Portugal aplicou uma coima de 3 milhões de euros à KPMG Portugal. A auditora é acusada de ter prestado informações incompletas e falsas ao supervisor relativas ao Banco Espírito Santo (BES) em 2014, assim como ao BES Angola.