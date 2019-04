Em específico, de acordo com o Banco de Portugal, a Caixa disponibilizou o número de identificação da caderneta a uma pessoa terceira.



A Caixa incorreu em duas contraordenações desta natureza, pelos quais é condenada ao pagamento de uma coima única no valor de 6.500 euros.



A decisão do supervisor já foi aceite pela CGD, pelo que se tornou definitiva.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi multada pelo Banco de Portugal em 6.500 euros, no âmbito de um processo de contraordenação relativo a atos praticados em 2014. A decisão do supervisor foi publicada esta quarta-feira, 17 de abril.Em causa está a violação do Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e Moeda Eletrónica (RJSPME), de acordo com a informação divulgada pelo Banco de Portugla. O banco público não respeitou o artigo deste regime jurídico que prevê que os prestadores de serviços de pagamento são obrigados a "assegurar que as credenciais de segurança personalizadas do instrumento de pagamento só sejam acessíveis ao utilizador de serviços de pagamento que tenha direito a utilizar o referido instrumento".