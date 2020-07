BCP já aprovou mais de 120 mil moratórias no valor de 9 mil milhões de euros

Leia Também Governo aprova prolongamento das moratórias no crédito até março de 2021

O BCP já aprovou mais de 120 mil moratórias, no valor de quase 9 mil milhões de euros. Uma solução criada para apoiar as famílias e empresas mais penalizadas pela pandemia e que permite adiar o pagamento das prestações.Deste total, o banco aprovou mais de 97 mil moratórias às famílias, no valor de 4 mil milhões de euros. De acordo com o BCP, 57.727 moratórias correspondem à solução do Governo, enquanto as restantes foram pedidas no âmbito da iniciativa da Associação Portuguesa de Bancos.Foram ainda aprovadas mais de 26.500 moratórias às empresas, no valor de 4,7 mil milhões de euros.Relativamente às linhas de crédito para apoiar as empresas, o banco liderado por Miguel Maya regista financiamentos desembolsados de mais de 2,2 mil milhões de euros.No total, refere o BCP, foram financiadas mais de 13.800 empresas, fazendo com que quatro em cada dez empresas portuguesas tenham sido financiadas pela instituição financeira.Foi em março que o Governo aprovou uma moratória legal para apoiar as famílias e empresas penalizadas pela pandemia. Mais recentemente, o Executivo decidiu prolongar esta solução até 31 de março de 2021 e incluir mais clientes e mais créditos, nomeadamente crédito ao consumo para despesas de educação e segundas casas.