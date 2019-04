BCP, Novo Banco e CGD avançam com processo contra Berardo

Os três maiores bancos portugueses vão avançar com um processo judicial conjunto contra o empresário Joe Berardo. O objetivo do BCP, Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos (CGD) é tentar liquidar uma parte dos 980 milhões de euros em dívida.





Esta iniciativa, noticiada esta segunda-feira pelo Correio da Manhã, acontece depois de no início do ano ter falhado um acordo para a liquidação dos créditos.





A proposta apresentada pelas três instituições financeiras centrava-se na Fundação Berardo e na coleção de obras de arte do empresário madeirense. E implicava que BCP, Novo Banco e CGD aceitassem um perdão significativo da dívida de Berardo.





Perante a recusa de Berardo, escreve o jornal, os bancos optaram por seguir pela via judicial, numa estratégia com riscos elevados associados. Na sua audição no Parlamento, na comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa, Eduardo Paz Ferreira afirmou que esta tentativa de recuperação dos créditos do empresário é uma "operação kamikaze".



O antigo presidente do conselho fiscal da CGD sugeriu ainda que o empresário Joe Berardo era um "cliente especial e à margem das regras" no banco.