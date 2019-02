A Sábado avança, com base na consulta das atas da Caixa Geral de Depósitos, que o atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, esteve nas reuniões que aprovaram créditos do banco público que levaram a perdas elevadas. O Económico garante que Carlos Costa vai escapar do exame do supervisor.

Miguel Baltazar

"não há uma pessoa que tenha estado na administração da CGD e que hoje desempenhe funções com necessidade de passar pelo processo de 'fit and proper' [avaliação do Banco de Portugal]".

O atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, foi administrador da Caixa com o pelouro da área internacional de julho de 2004 a setembro de 2006. Era um dos administradores de Carlos Santos Ferreira, que depois transitou para o BCP. Segundo noticiou a Sábado , Carlos Costa esteve em pelo menos quatro reuniões do conselho alargado de créditos nas quais foram aprovados empréstimos a devedores que acabaram por resultar em perdas elevadas para o banco público, e que foram auditados pela EY. E sem que haja registo de ter contestado ou questionado esses créditos.Manuel Fino e Joe Berardo são dois desses casos. Manuel Fino recebeu 150 milhões de euros da CGD para comprar ações da Cimpor. O governador estava presente nessa reunião, assim como na reunião que baixou o spread desse empréstimo e ainda numa outra que analisa a apresentação de uma abertura de crédito à empresa de Manuel Fino de 28 milhões para adquirir ações da Soares da Costa. No final de 2015, a Investifino devia 138 milhões dos 180 milhões concedidos, levando a CGD a registar perdas de 133 milhões.Carlos Costa esteve também na reunião que aprovou o financiamento de 47 milhões de euros à Metalgest, de Berardo. E ainda esteve, em 2006, na reunião que votou um crédito de 170 milhões de euros para a compra do empreendimento turístico de Vale do Lob o, no Algarve, um empréstimo que consta da lista dos mais ruinosos para o banco público e do processo "Operação Marquês".A Sábado questionou o Banco de Portugal sobre se Carlos Costa iria pedir escusa no processo de averiguações à gestão da Caixa, sem que tenha obtido resposta.O Banco de Portugal está a avaliar os administradores que estiveram na Caixa e que ainda estão na banca. O Económico escreve na edição desta sexta-feira que Carlos Costa vai escapar ao exame de idoneidade que o supervisor está a fazer.O mesmo jornal avança que são menos de 10 dos 44 gestores que passaram pela Caixa que estão a ser avaliados. Alguns estão ainda na banca. Na audição parlamentar, Paulo Macedo, presidente da Caixa, garantiu que desses administradores só dois estão na Caixa . Maria João Carioca e Rodolfo Lavrador. Da primeira disse ter havido uma análise interna. Do segundo caso nada mais disse. Mas no Parlamento assegurou que