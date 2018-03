Cecília Meireles insistiu que "a preocupação do CDS com o Caixa Económica Montepio tem a ver com a fiscalização de um dinheiro que vem de uma concessão pública, o dinheiro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa".



"Quanto à Associação Mutualista, que é detentora do banco, importa-nos fiscalizar a actuação do Estado e das alterações fiscais que o Estado autorizou e a informação vinculativa que fez", declarou, vincando que "um partido responsável não deve entreter-se em especulações".



Para a deputada e dirigente centrista, "o Governo, ao invés de estar sempre à espera de pedidos de esclarecimento e de chamadas ao parlamento, seria bom e seria prudente que, de uma vez por todas e com transparência, explicasse, afinal, se vai ou não existir a entrada da Santa Casa da Misericórdia e em que termos".



"Daquilo que sabemos, parece que estamos a falar de uma entrada bastante mais mitigada do que estava inicialmente estabelecido, mas é importante estabelecer em que moldes", acrescentou.



Cecília Meireles insistiu na posição do CDS, segundo a qual "não faz sentido a Santa Casa da Misericórdia, que tem dinheiro porque explora uma concessão pública, do jogo social, usar esse dinheiro destinado à acção social para o ir meter num banco, arriscando-se a perdê-lo".

