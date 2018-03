"É preocupante, do ponto de vista do erário público, que esta associação, se vier a ter lucros, durante algum tempo, não vá pagar impostos. E é igualmente preocupante porque, sendo um crédito meramente contabilístico, não significa que tenha aquele balanço de 500 milhões de euros", disse.



A Associação Mutualista Montepio anunciou, na segunda-feira, lucros de 587,5 milhões de euros em 2017, bem acima dos 7,4 milhões de euros em 2016, e passou a capitais próprios positivos.



As contas da associação mutualista beneficiaram do impacto de activos por impostos diferidos superiores a 800 milhões de euros.



Questionado sobre a situação da associação e uma possível intervenção, Miguel Tiago acrescentou que cabe ao Banco de Portugal (BdP) "vigiar os níveis" de capital.



"Não sei se se pode dizer que precisa de uma intervenção, mas é situação preocupante que carece de atenção da parte do governo e da parte do BdP", afirmou,



Este crédito fiscal é uma questão para o actual governo resolver, apesar de Tiago admitir que é lícito e legitimo fazer perguntas ao Governo sobre p que motivou esta situação e quais os critérios que o ditaram.

