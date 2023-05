CEO do Credit Suisse vai ter lugar na comissão executiva do UBS

Leia Também UBS deve ficar apenas com o segmento de investimento do Credit Suisse e vender o resto

O grupo UBS anunciou esta terça-feira que vai manter o CEO do Credit Suisse, Ulrick Koerner, na comissão executiva, desta vez do UBS, após o processo de aquisição estar finalizado.O objetivo é que Koerner se foque na integração do Credit Suisse no UBS, sendo "responsável por assegurar a continuidade operacional e o foco no cliente". A informação foi avançada em comunicado, citado pelo Financial Times.O anúncio acontece semanas antes da aquisição ser completada, depois de um acordo orquestrado pelos reguladores suíços em março, em que o UBS adquiriu o rival de menor dimensão, Credit Suisse, por três mil milhões de euros.Noutro documento, o presidente executivo do UBS, Sergio Ermotti, alertou o 'staff' da instituição para esperar "momentos tensos e difíceis daqui para a frente"."Por favor lembrem-se que os vossos colegas não são os vossos competidores", disse numa nota. "Os nosso rivais são aqueles que estão fora do nosso grupo, que estão ativamente a tentar tirar vantagem da atual situação para tentarem recrutar clientes, negócios e talentos", acrescentou.Ulrick Koerner entrou para o Credit Suisse no ano passado para ajudar a instituição a recuperar dos últimos anos. Todos os atuais membros da comissão executiva do Credit Suisse que também são chefes de divisão vão agora reportar a Koerner e aos respetivos membros da comissão executiva do UBS. As mudanças vão entrar em vigor quando a transação terminar. Os dois bancos vão continuar a operar como entidades separadas, lidando com os seus clientes de forma individual.A nomeação de Ulrich Koerner para a comissão executiva é uma de várias mudanças comunicadas esta terça-feira. Michelle Bereaux foi apontada como responsável de integração, ao passo que Todd Tuckner vai suceder a Sarah Youngwood como responsável financeiro.Ermotti vai realizar uma reunião com os trabalhadores do UBS na terça-feira, sendo que o Santander, segundo o Financial Times, estará entre as instituições que estão a tentar recrutar trabalhadores do Credit Suisse, numa altura em que vários diretores já foram para o Deutsche Bank.O UBS revelou também que o Credit Suisse irá manter a sua estrutura de governação e controlo de risco, apesar da implementação de novas políticas para aumentar a supervisão sobre o banco.