Fundo soberano do Qatar estuda como reagir legalmente ao acordo de aquisição do Credit Suisse

O Qatar Investment Authority - fundo soberano do Qatar -, que é o segundo maior investidor do Credit Suisse, está a explorar os recursos legais a que pode recorrer de forma a fazer frente às perdas resultantes da aquisição do banco pelo UBS, de acordo com duas fontes conhecedoras do assunto citadas pela Reuters.A agência de informação detalha que o fundo recorreu a uma sociedade de advogados, especializada em arbitragem internacional, com escritórios em Londres e Paris.O objetivo é perceber, através do aconselhamento jurídico, se existe algo que possa ser reclamado contra as autoridades suíças pelo segundo maior investidor do banco, incluindo através da arbitragem internacional, já que o Credit Suisse foi vendido ao UBS por um fração do seu valor de mercado, segundo as fontes.Recorde-se que nenhum dos acionistas teve direito a tomar uma posição no processo de venda do Credit Suisse ao UBS em março.Para já, no entanto, o escritório de advogados está apenas a estudar as possibilidades, não estando a ser elaborada qualquer forma de proposta de petição ou contestação, acrescentam as referidas fontes.O QIA deve perder cerca de 330 milhões de dólares na sua participação no Credit Suisse, em resultado da aquisição da instituição financeira pelo UBS, segundo as contas da Reuters.