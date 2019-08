CGD alertou Governo em 2016 sobre risco do acordo com Berardo

Em 2016 o banco público escreveu uma carta às Finanças a alertar para as implicações do protocolo celebrado entre Joe Berardo e o ministro da Cultura à data, Castro Mendes, noticia o Público.

A CGD alertou o Governo em 2016 sobre o risco do protocolo para a continuidade da coleção de obras de arte no Centro Cultural de Belém, com renovações automáticas a partir de 2020, conta o Publico na edição desta quinta-feira. Este protocolo foi assinado entre Joe Berardo e o ministro da Cultura de então, Castro Mendes, sem os credores terem sido consultados, de acordo com o mesmo jornal.





Depois de ter tomado conhecimento da situação através dos media, a CGD envio uma carta às Finanças assinada pelo responsável dos assuntos jurídicos à data, José Lourenço, onde alertava para as implicações da decisão, como a eventual subida do nível de imparidades associadas a Berardo.