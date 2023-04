UBS usa ações recompradas para financiar aquisição do Credit Suisse

A compra do Credit Suisse pelo UBS foi assegurada após a intervenção do governo suíço, do banco central e do regulador do mercado do país para evitar consequências drásticas no sistema financeiro do país e problemas maiores a nível global.

As ações do UBS seguem hoje a subir em bolsa, estando a valorizar 1,15% para os 18,94 francos suíços.



O governo suíço contratou a consultora Alvarez & Marsal (A&M) para ajudar na implementação da garantia de nove mil milhões de francos suíços ao UBS de forma a cobrir possíveis perdas com os ativos do Credit Suisse. A A&M vai aconselhar o Executivo durante as negociações, podendo o negócio valer à consultora 8,7 milhões de francos suíços.



O apoio do governo está condicionado à tomada de perdas na ordem dos cinco mil milhões pelo novo acionista, se necessário.



O UBS alterou o programa de recompra de ações do banco e vai usar alguns dos títulos que adquiriu ao longo do último ano para financiar a aquisição do Credit Suisse, que comprou por 3 mil milhões de francos suíços.O banco pediu ao regulador se podia usar ações recompradas ao longo do último ano para o negócio que agora decorre, tendo a alteração já sido aprovada pelo regulador helvético, divulgou a empresa em comunicado, segundo a Bloomberg.O UBS anunciou em março de 2022 um programa de recompra de ações no valor de seis mil milhões de dólares, tendo, até agora, recomprado 299 milhões de ações. Para o negócio de compra do Credit Suisse necessita de 178 milhões. A decisão visa evitar uma nova emissão de ações, justificou a instituição.