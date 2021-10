Davidson Kempner à frente na corrida aos fundos da ECS Capital

A Davidson Kempner Partners estará à frente na corrida para a compra do Projecto Crow, que inclui um portefólio de imóveis geridos pelos fundos de reestruturação da ECS Capital, segundo noticia esta sexta-feira o Jornal Económico . O período de ofertas terminou a 30 de setembro, tendo sido recebidas duas ofertas. A outra proposta vinculativa foi oferecida pelo consórcio Bain/Cerberus, cuja oferta era mais baixa."Os detalhes podem ainda fazer virar o resultado", disse fonte próxima do processo ao JE. Os bancos donos do fundo ainda não terão tomado uma decisão final, tendo sido agendada uma reunião entre as instituições acionistas para discutir o assunto.A proposta da DK Partners ronda os 900 milhões de euros para um portefólio de ativos inferior ao inicialmente previsto após terem sido retirados sete ativos. O Novo Banco, BCP e Caixa Geral de Depósitos são os bancos com maiores posições acionistas nos fundos de reestruturação da ECS, juntamente com o Santander e a Oitante.