Credit Suisse condenado a pagar mais 862 milhões de euros

O Credit Suisse foi condenado a pagar ao ex-primeiro-ministro da Geórgia, Bidzina Ivanishvil, 926 milhões de dólares, o equivalente a 862,57 milhões de euros, por um tribunal de Singapura.Esta é a segunda indemnização paga pela instituição a Ivanishvili, que venceu outro processo nas Bermudas, após o qual o Credit Suisse foi condenado a pagar 607,5 milhões de dólares (565,89 milhões de euros).Na sentença, o tribunal de Singapura ordenou que a indemnização fosse calculada, tendo em conta as regras de cumulação de indemnizações cíveis, de forma a que não haja duplo ressarcimento sobre os mesmos danos.O caso remonta a 2011. Durante mais de dez anos, Patrice Lescaudron, trabalhador do Credit Suisse, defraudou alguns dos clientes do banco - incluindo Ivanishvili e o oligarca russo Vitaly Malkin.Tal foi a dimensão da fraude, que o bancário tinha uma vida recheada com casas de luxo, carros desportivos e relógios da marca Rolex.A responsabilidade do banco - que está prestes a ser integrado no UBS - deve-se ao facto de a instituição suíça deter provas de centenas de transações suspeitas e ter desencadeado quatro processos disciplinares que nunca foram concluídos, segundo o relatório do regulador financeiro suíço (FINMA).No processo de foro penal na Suíça, em que foi julgado Lescaudron, o juiz incluiu o banco nos lesados pelo bancário.Em comunicado, o Credit Suisse assegurou que vai recorrer da sentença proferida em Singapura, sendo que já está a correr a contestação da condenação do tribunal das Bermudas.